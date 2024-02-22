تجمع العسكريين المتقاعدين دعا الى الإضراب الشامل والمشاركة بالاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الجمعة

أكد تجمع العسكريين المتقاعدين، في بيان حول الدعوة للاضراب الشامل لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة في الدولة، على "تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضا لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين".

ودعا التجمع كل الموظفين في كافة الإدارات والقطاعات والمؤسسات والدوائر المتضررة إلى "اعلان الإضراب الشامل والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الجمعة في ٢٣ شباط ٢٠٢٤ الساعة الثالثة عصرا".

وطالب رئاسة الحكومة "اصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة ٣٦ الف مليار تمهيدا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق ودعوة اللجنة الوزارية المكلفة اقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فورا والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور وفقا لمندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع القادم أقصى تعديل، مغبة تعطيل كافة إدارات الدولة على حد سواء".