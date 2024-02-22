الحكومة الإيرانية تدعو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة طهران في أيار

أعلنت الحكومة الإيرانية أنها دعت مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لزيارة طهران في أيار بعد أن وجه لها انتقادات بشأن برنامجها النووي. وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي "قمنا بدعوة غروسي لإلقاء كلمة في المؤتمر الدولي للطاقة النووية" الذي سيعقد بين 6 و8 أيار في إيران. وأعرب غروسي مؤخرا عن استعداده لزيارة إيران فيما تواجه الوكالة الدولية للطاقة الذرية صعوبات لمراقبة البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال يواصل تطوره مع نفي طهران نيتها حيازة قنبلة نووية. والتقى غروسي الأربعاء في فيينا المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بيلي. واوضح بيلي لغروسي إن واشنطن "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء توسيع إيران المستمر لبرنامجها النووي، والذي يتم تنفيذه دون أهداف مدنية موثوقة، وخصوصا استمرار إنتاجها لليورانيوم المخصب"، حسبما أفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن.

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