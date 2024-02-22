"يونايتد إيرلاينز" تعتزم استئناف الطيران المباشر لتل أبيب الشهر المقبل

اعلنت شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" إنها تخطط لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل أوائل الشهر المقبل، لتصبح أول شركة طيران أميركية تستأنف الخدمة المباشرة منذ هجوم السابع من تشرين الأول.
واوضحت الشركة إنها ستستأنف رحلاتها من نيوارك إلى تل أبيب الشهر المقبل، لكنها لا تخطط لاستئناف رحلاتها من مدن أميركية أخرى حتى خريف هذا العام على الأقل.
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