شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تُشيد باتجاه الحكومة لإنشاء كيان مؤسسى للحفاظ على القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مشروعات تطوير القاهرة التراثية، يستهدف إعادة إحياء التراث التاريخي والحضاري لجذب مزيد من السياح.

وأوضحت موسى، أن اتجاه الحكومة لإنشاء كيان مؤسسي مسؤول عن تطوير القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على التراث العريق وتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن إنشاء كيان مؤسسي واحد مسؤول عن هذه المناطق يُعدّ خطوة إيجابية تُساهم في توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية، علاوة على الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير.

وتابعت أن هذا الكيان المؤسسي الجديد سيُساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مشروع تطوير القاهرة التاريخية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الحكومة بتطوير القاهرة التراثية سيعمل على إعادة القاهرة التاريخية لتكون مركزا ثقافيا وسياحيا هاما على مستوى العالم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقداجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية، بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار