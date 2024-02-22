القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة للحوثيين وأسقطنا مسيّرة

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا نفذنا أمس ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية تنقلها". ولفتت إلى أن "قواتنا حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق ومسيرات قادمة من مناطق الحوثيين"، مشيرة إلر أن "قواتنا قامت أيضا بإسقاط مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس".

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