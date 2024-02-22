بوتين: الجيش الروسي تمكن من تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الجيش الروسي تمكن من تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة، بفضل بطولة مقاتلي القوات الجوية الفضائية الروسية".

واشار بوتين في حفل تقديم ميداليات وجوائز الدولة إلى الوحدات العسكرية لقوات الجوية الفضائية الروسية، الى ان "بفضل أعمالهم البطولية واستعدادهم الذي لا تشوبه شائبة، كان من الممكن تحقيق نقطة تحول في أصعب قطاعات الجبهة".

واكد بوتين إن "أسماءهم ستظل دائمًا رمزًا للشجاعة والاحترام اللامحدود الذي يعامل به شعب روسيا جيشه الوطني".

في وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان حول تحرير أفدييفكا، إلى أن "هذا سيسمح بنقل خط المواجهة بعيدًا عن دونيتسك، وحمايتها من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف".