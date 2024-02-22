القضاء الأميركي اتهم زعيما في عصابة "ياكوزا" اليابانية بتهريب مواد نووية

أعلن القضاء الأميركي عن اتهام زعيم في عصابة ياكوزا اليابانية بتهريب مواد نووية من بورما.

كما وجهت لتاكيشي إيبيساوا الذي يوصف بأنه "زعيم في عصابة الجريمة المنظمة ياكوزا"، تهمة محاولة إعادة بيع هذه المواد من أجل تمويل عملية شراء غير قانونية للأسلحة لصالح مجموعة متمردة في بورما لم يحدد اسمها.

ووفق ما جاء في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن، فإنه سبق اتهامه إلى جانب سومهوب سينغاسيري في نيسان 2022 بتهريب الأسلحة ووضع كلاهما في الحبس الاحتياطي.

وأعلن المسؤول الرفيع في وزارة العدل الأميركية ماثيو أولسن أنهما "متهمان بالتآمر لبيع مواد نووية ذات استخدام عسكري ومخدرات قاتلة من بورما، وشراء أسلحة عسكرية لصالح جماعة مسلحة متمردة".

وأضاف أوسلن "من المخيف أن نتخيل العواقب إذا نجحت هذه المحاولات".

ويقول ممثلو النيابة العامة إن تاكيشي إيبيساوا نقل مواد تحتوي على اليورانيوم والبلوتونيوم من الفئة العسكرية، بالإضافة إلى مخدرات، مصدرها بورما.