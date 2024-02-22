سلطات الأرجنتين أعربت عن "انزعاجها" حيال زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى جزر فوكلاند

أعربت وزيرة الخارجية الأرجنتينية لنظيرها البريطاني ديفيد كاميرون عن "انزعاج" بلادها حيال الزيارة التي قام بها هذا الأسبوع إلى جزر فوكلاند، وهي منطقة تابعة لبريطانيا تطالب الأرجنتين بالسيادة عليها.
وكانت زيارة كاميرون لجزر فوكلاند الاثنين الأولى منذ ثلاثة عقود لوزير خارجية بريطاني إلى المنطقة التي تسببت باندلاع حرب بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982.
وقالت الحكومة الأرجنتينية في بيان إن وزيرة الخارجية ديانا موندينو تحدثت مع كاميرون على هامش قمة وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.
وأضافت أنها أعربت عن "الانزعاج من تصريحاته وزيارته"، و"أعادت التأكيد على الحقوق السيادية لجمهورية الأرجنتين" في الأرخبيل.
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