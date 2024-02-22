في اليوم 139 لحرب غزة.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الأربعاء وصباح اليوم الخميس؛ جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم الـ 139 على التوالي باستثناء هدنة قصيرة استمرت أسبوعًا واحدًا في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

واستشهد 20 شخصا وأصيب العشرات في قصف طائرات الاحتلال منازل تعود لعائلات عودة وياسين والعرقان ونصار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة قطيفان في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد سبعة أشخاص وإصابة آخرين بينهم أطفال.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عددا من القذائف صوب المنازل في حي الرمال غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وفي وسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منزلا في مُخيمات النصيرات والبريج والمغازي ومدينة دير البلح، ما أدى إلى سقوط 10 شهداء على الأقل وإصابة آخرين تم نقل عدد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، طال قصف صاروخي ومدفعي منازل وسط المدينة وغربها، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ووقوع عشرات الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مستشفى ناصر منذ أيام ومحاصرة الجرحى والمرضى الذين يزيد عددهم على 120، إضافة إلى الطاقم الطبي.

وشنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على المنطقة الحدودية في مدينة رفح جنوب القطاع، وأطلقت الزوارق الحربية عدة قذائف سقطت قرب مراكز إيواء النازحين في المدينة، وأوقعت إصابات بين صفوفهم.