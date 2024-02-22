البنتاجون: استهدفنا أمس صواريخ كروز وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة للحوثيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس،

إنها نفذت أمس ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق ومسيرات قادمة من مناطق الحوثيين، مشيرة إلى أنها قامت أيضا بإسقاط مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس.

ولفتت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، إلى أن هيئة بحرية بريطانية أفادت بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن جنوب اليمن.

وأشارت الهيئة البريطانية إلى الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم بصاروخين ما أدى لنشوب حريق فيها شرقي عدن.