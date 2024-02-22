وزير الإسكان: إعفاء 70% من غرامات تأخير الشقق والمحلات والأراضي والفيلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

ينطبق ذلك، وفق بيان الوزارة اليوم الخميس، على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز.

وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، كما لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

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