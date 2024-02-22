شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تطالب الحكومة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت لجنة التعليم علي ضرورة وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة، وتركيز الاهتمام على مسايرة التطور الذي يحدث على مستوى العالم في هذاالمجال.

وشددت اللجنة البرلمانية في توصياتها، العمل على وضع حلول للمشكلات الموجودة في المجتمع من خلال تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات زراعة وصناعة وتعليم.. إلخ، مع ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات لدراسة هذا المجال نظراً لخطورته والتعرف على توجهات المراكز البحثية من ناحية التطبيق العملي له.

يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب خصصت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة التعليم والبحث العلمي، وفي مقدمتها التعليم بجميع أنواعه ومراحله، شئون البحث العلمى، تطوير التعليم الجامعى، تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، المجامع العلمية واللُّغوية، -السياسة التعليمية وجودة التعليم. شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

يأتي ذلك بالاضافة إلي اختصاصها بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، محو الأمية وتعليم الكبار، وكذا التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.