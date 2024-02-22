ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية: حل الدولتين يتآكل والمقاومة المسلحة حق للشعوب المُستَعمرة

أكّد ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية ما جين مين، خلال جلسة للمحكمة حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أنّ "المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة لا تتناقض مع القانون الدولي".

ولفت إلى أنّ "حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى "أننا ندرك أن للمحكمة القدرة والاختصاص للنظر في القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل خلال احتلالها قوّضت على نحوٍ خطر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".