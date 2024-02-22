هيئة بحرية بريطانية: الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم بصاروخين ما أدى لنشوب حريق فيها شرقي عدن

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن"، مؤكدة "الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم بصاروخين ما أدى لنشوب حريق فيها شرقي عدن".
ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.
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