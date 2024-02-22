مدفيديف: لا نستبعد الوصول عسكريًا إلى كييف وخطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ وارد

أوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لا تسمح بإرساء السلام في الشرق الأوسط".
وحول الحرب في أوكرانيا، كشف "أننا لا نستبعد الوصول عسكريًا إلى كييف لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، مشيرًا إلى أنّ "كييف مدينة روسية يحكمها أعداء روسيا ونظام كييف يجب أن يسقط".
وشدد مدفيديف على أنّ "خطر نشوب حرب نووية عن طريق الخطأ وارد وتسليم طائرات "إف-16" لأوكرانيا قد يكون أحد الأسباب".
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