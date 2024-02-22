LBCI: موظفو المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم

افادت معلومات للـLBCI، بأن "موظفي المالية في كل الدوائر والمصالح أعلنوا الإضراب العام إحتجاجًا على توقيف الحوافز المقررة لهم".
وكان قد أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالًا بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمته في جلسة مجلس الوزراء غدًا من خارج جدول الأعمال.
إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة استقبل سفير فرنسا هيرفيه غارو، كما إستقبل رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه والامين العام للاتحاد وسام فتوح.
وأمس، أعلن موظفو 7 وزارات الإضراب عن العمل احتجاجًا على ما وصفه التمييز بين موظفي الإدارة العامة.
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