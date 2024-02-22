عون بحث مع كوستا بالعلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل والمستجدات الإقليمية والدولية

التقى رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال عون​، في دارته في الرابية، سفير ​البرازيل​ في ​لبنان​ ترسيزيو كوستا. وتركّز اللّقاء حول العلاقات الثّنائيّة بين لبنان والبرازيل ووضع الجالية اللّبنانيّة، بالإضافة إلى المستجدّات على السّاحتين الإقليميّة والدّوليّة.

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