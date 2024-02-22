"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت بلدات الخيام وكفركلا ومارون الراس

نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي ثلاث غارات استهدف فيها بلدات الخيام وكفركلا ومارون الراس في جنوب لبنان، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. ويأتي ذلك، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية في الجنوب، تزامنًا مع استمرار الحرب على قطاع غزّة.

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