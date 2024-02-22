لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى بيروت: نناشد الابيض بالسعي الجدي لإنصافنا أسوة ببقية المصالح والإدارات

اشارت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى بيروت الحكومي، الى ان "بعد التغاضي الحكومي والتأجيل المستمر لمعالجة ملف القطاع العام، والإستنسابية المتعمدة بالتعاطي بين مكونات الإدارات والمؤسسات العامة من ناحية الحوافز المالية بحجج مختلفة، وبما أن المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق وأولهم مستشفى بيروت الحكومي لم تتوقف يوماً عن تأدية واجبها المهني والأخلاقي في كل الظروف والكوارث التي عصفت بالبلد، وبحضور كامل على مدار الساعة، وبما أن عملنا له تداعيات مباشرة على حياة المواطنين، واستمراراً لتقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى وخاصة الفقراء الذين يلجؤون للمستشفيات الحكومية، نناشد وزير الصحة العامة فراس الابيض، وهو الأدرى باهمية المستشفى الحكومي ووضع العاملين فيه بالسعي الجدي مع المعنيين لإنصافنا أسوة ببقية المصالح والإدارات العامة، وكذلك نعلن التضامن والتأييد المطلق لخطوات الزملاء في الإدارات والمؤسسات العامة والإتحاد العمالي العام منعاً للغبن وصولاً لمنحنا بعض ما نستحق للإستمرار بتقديم الخدمة".

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