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أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى والمنازل المدنيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:15 من صباح اليوم الخميس 2024-02-22، مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة".
وكشف، في بيان ثان، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 08:15 من صباح اليوم، مقرّ قيادة اللّواء الشّرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو في كفر يوفال ومقر قيادة لواء في ثكنة كريات شمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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