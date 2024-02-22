"حزب الله": استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏في كفر يوفال ومقر ‏قيادة لواء في ثكنة كريات شمونة

أعلن "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى والمنازل المدنيّة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند ‏السّاعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم الخميس 2024-02-22، مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة".

وكشف، في بيان ثان، أنّ "‌‌‏مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم، مقرّ ‏قيادة اللّواء الشّرقي 769 في ثكنة ​كريات شمونة​ بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏