"أمبري": سفينة الشحن التي تعرضت لهجوم بصاروخين جنوب شرقي عدن مملوكة لجهة بريطانية

أوضحت شركة أمبري للأمن البحري، أنّ "سفينة شحن ترفع علم بالاو ومملوكة لجهة بريطانية تعرضت لهجوم بصاروخين جنوب شرقي عدن".

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، بأنّ "هيئة بحرية بريطانية تقول إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن"، مؤكدة "الإبلاغ عن تعرض سفينة لهجوم بصاروخين ما أدى لنشوب حريق فيها شرقي عدن".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.