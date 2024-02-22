انت الان تتابع خبر شخصان يغتصبان طفلاً بعمر 6 سنوات في بابل.. إليك مصير المتهمين (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في عملية نوعية أشرف عليها شخصياً قائد شرطة بابل، العميد علي كامل الحسناوي، تمكن فريق عمل من مدير قسم مكافحة الاجرام وشعبة مكافحة إجرام ناحية ابي غرق ومركز شرطة الناحية وشرطة الأحداث من القبض على متهمين اغتصابا طفل ذو الست سنوات في ناحية ابي غرق".



وأضاف البيان ان "العملية تمت بعد جهود حثيثة من قبل الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع السلطة القضائية، وتحديد مكان المتهمين والقبض عليهم، وسيأخذ القضاء مجراه لينال المجرمان جزاءهما العادل".