انت الان تتابع خبر اكثر من مليار ساعة يوميًا.. يوتيوب تتربع على عرش "مشاهدة المحتوى المباشر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعني التصنيف، ان منصة يوتيوب هي الوجهة الأولى للمشاهدين لمشاهدة المحتوى المفضل لديهم من منشئي المحتوى والفنانين.

وتشمل المقاييس الرئيسية التي جعلت يوتيوب في المركز الأول، مشاهدة أكثر من مليار ساعة من محتوى يوتيوب عالميًا يوميًا في المتوسط؛ كما ارتفع عدد أفضل منشئي المحتوى على يوتيوب الذين يحصلون على معظم وقت المشاهدة بنسبة تزيد عن 400%؛ وتضاعفت مشاهدات المقاطع القصيرة على اليوتيوب من يناير إلى سبتمبر 2023.

