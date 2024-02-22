آخر روشتة مجانية كتبها هاني الناظر قبل وفاته.. تُعالج هذه الأمراض ولها علاقة بالشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلن الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، بعد صراع مع مرض السرطان الذي أُصيب به مطلع شهر أكتوبر 2023.

هاني الناظر، حاول خلال فترة علاجه بعد اكتشاف إصابته بالمرض، التواصل مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي كانت بمثابة عيادة مجانية للرد على استفسارات المرضى ووصف الأدوية المناسبة لهم.

لكن تواصل هاني الناظر تحكم فيه مرضه، فتارة كانت يتمكن من التواصل حينما تتحسن حالته وأخرى كان لا يستطيع بسبب تدهورها.

وفي آخر مرة تحسنت فيها حالة الدكتور هاني الناظر الصحية، نشر عبر صفحته على فيسبوك، بتاريخ 20 يناير 2024، منشورا للرد على استفسارات المتابعين.

وجاء في آخر منشور لطبيب الأمراض الجلدية الراحل: استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفية زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيدًا عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة.

وأضاف: يُفضل غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، وبالنسبة لعلاج التقصف والجفاف والتقصف يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسله بحوالي 5 ساعات نفس المرتين أسبوعيًا، وفيما يتعلق بعلاج ضعف الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروزماري بنفس النظام مرتين أسبوعيا.

وواصل الدكتور هاني الناظر: كما يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروزماري في حالة الشكوى من جفاف وتقصف وتساقط بتدليك الشعر وفروة الرأس معًا، وكل ما سبق ينطبق على الكبار أيضًا.

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