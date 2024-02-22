شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تطالب وزارة الصحة تحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كما طالبت اللجنة البرلمانية، في توصياتها الموجهة إلي وزارة الصحة، بتولي أمر تدريب المتدربين في المجالات الصحية.

تأتي هذه التوصيات ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية التي وجهتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسة لـ 10 وزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة ، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجال التدرريب الفني والمهني للعمالة، لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها.

وكانت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب قد عقدت سلسله اجتماعات لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ممثلة في اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.