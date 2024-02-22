شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بسرعة إنشاء مركز شباب رأس غارب وتوفير أرض بديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، جولتها التفقدية لعدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بمحافظة البحر الأحمر، للاستماع للمشكلات التي تواجه الشباب والعمل علي حلها .

واستمعت اللجنة خلال لقاءها بعدد من ممثلي مراكز الشباب بمدينة سفاجا ، لكافة المشكلات التي تواجههم والتي تمثلت في إنشاء ملاعب وصيانة عدد آخر منها، فضلا عن رفع كفاءة وتطوير عدد من المنشآت المتهالكة والتي تحتاج إلي إعادة ترميم .

وطالب أعضاء مركز شباب رأس غارب بإعادة بناء المبني الإدارى المتهالك ، حيث تم التقدم بعدة طلبات للمديرية ولم يتم بناؤه منذ مايقرب من 10 سنوات، وهو ما عقب عليه الدكتور محمد عساف ، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب قائلا :"المبني هدمته السيول الغزيرة في عام 2016 ونخشي أن نقوم ببناءه في نفس المكان ويتم هدمه مرة أخرى في حال هطول سيول مجددا لا قدر الله ".

و أضاف "عساف " أنه تم مخاطبة جهاز مدينة رأس غارب لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لعمل مخرات سيول لحماية منشآت المركز وذلك التنسيق مع المحافظة ، متابعا :"ولا زلنا في انتظار الرد علي انشاء المخرات لوضع المركز في خطة البناء".

ومن جانبه أوصى الدكتور محمود حسين،رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتخصيص أرض بديلة بعيد عن محري السيول في حال عدم بناء المخرات ، واستعجال رد مجلس مدينة رأس غارب علي موقفها من بناء مخرات السيول لحماية منشآت المركز في حال بناءه في مكانه الحالي مرة أخري .

كما استمعت اللجنة لمطالب أعضاء نادي رأس غارب الذين طالبوا بتغطية حمام السباحة وتوفير دعم مادي للممارسة الأنشطة فضلا عن انشاء ملعب كليرك خماسي وتخصيص ارض جديدة لزيادة مساحة النادي ، وهو ما أوصت اللجنة بسرعة تنفيذه .