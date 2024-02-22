توقيع مشروع انشاء مكتب الوساطة والتحكيم بين الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية

وقّع رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ومدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني العميد الركن منصور زغيب مشروع إنشاء "مكتب التدريب على أعمال الوساطة والتحكيم"، بين كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والمركز.

واشار بدران خلال حفل التوقيع، الذي نُظّم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، إلى أن "هذه الخطوة تؤكد التزام الجامعة والجيش بالتطور والتقدم والحداثة وبناء القدرات العلمية والمهنية وتمكينها"، موضحا "إن هذا المشروع يأتي تلبية لمقتضيات العصر الذي تشابكت فيه المصالح بين الأفراد والجماعات والدول وبلغت آفاقا لم يشهدها العالم من قبل، وبالتالي أدت الى حدوث خلافات وخصومات جعلت المحاكم عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة أمامها، ومن هنا جاء البحث عن وسائل بديلة ومن ضمنها مكاتب التحكيم والوساطة، وهذا ما يتطلب برنامجا تدريبيا لتأهيل كوادر مهنية لإدارة هذه المكاتب في اطار تعزيز مفهوم ودور القضاء البديل - أي الوسائل البديلة لمؤسسة القضاء الرسمي لحل النزاعات على اختلافها".

وأكد أن "إنشاء مكتب للتحكيم والوساطة يرتقي الى آفاق أرحب متصلة بالتدرب على تحقيق الذات وعلى روح المسؤولية والعمل على اعتبار المواطن طرفا فاعلا في حل قضاياه، إضافة الى تأصيل ثقافة التعايش المبني على التفاهم والتواصل وهو علامة من علامات التحضر ومواكبة الحداثة"، مشدد على "ضرورة استمرار وتطوير أفق التعاون مع مؤسسة الجيش اللبناني".