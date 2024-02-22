"حزب الله": استهداف موقعي ‏رويسات العلم والسمّاقة في مزارع شبعا وتحقيق إصابة مباشرة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎11:30‏ من ظهر يوم الخميس 22-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

كما اعلن في بيان اخر، ان " ‌‏‌‌مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة ‌‎11:35‏ من ظهر يوم الخميس 22-02-2024 ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏