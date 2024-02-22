القصيفي: نؤيّد مطالب العاملين بمديريات وزارة الإعلام وندعو المسؤولين للتعامل مع معاناتهم بجديّة

علّق نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، على قرار لجنة العاملين في وزارة الإعلام بدء الإضراب عن العمل في جميع مديريات الوزارة حتى انصافهم، مشيرًا إلى أنّ "من أولى واجباتنا أن نقف إلى جانب الزميلات والزملاء في "الوكالة الوطنية للاعلام" و"اذاعة لبنان" و"مديرية الدراسات" التي تشكل عصب وزارة الاعلام، ولم يتلكأوا يومًا عن أداء مهماتهم في أصعب الأحوال وادقها مبدين تفانيا غير مسبوق في العمل الجاد والمنتج، ما يحتم إنصافهم وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال حوافز توفر لهم القدرة على الاستمرار والعطاء".

ولفت إلى أنّه "بدلًا من تخصيص وزارات وإدارات معينة في الدولة بقروض لدعم موظفيها والعاملين فيها، كان الحري بالمعنيين أن يتعاطوا مع الحال المتردية التي يرسف فيها القطاع العام بشمولية وانصاف، لئلا يشعر الموظفون والعاملون آلاخرين بتمييز غير مبرر يطاولهم".

وإذ أكّد تأييد "الزميلات والزملاء في مديريات وزارة الاعلام ومؤكدًا لهم دعم مجلس نقابة المحررين واعضاء النقابة لمطالبهم، الواجب تحقيقها أسوة بزملاء لهم في وزارات وادارات ودوائر رسمية"، دعا القصيفي المسؤولين المعنيين بهذا الملف إلى "التعامل مع معاناتهم بما يقتضي من الجدية".

وتمنى أنّ "يوفق وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري الذي يدرك حجم ما يستبد بموظفي الوزارة والعاملين فيها من قلق والم، في حمل مجلس الوزراء على اتخاذ قرارات تصحح الخلل في رواتب هؤلاء، وتوفر بعض الحوافز الأساسية التي يحتاجونها في هذه الازمة الخانقة، مع التنويه إلى الدور الكبير الذي يضطلع به مراسلو الوكالة الوطنية في الجنوب لتغطية اخبار الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية التي تحصد المواطنين الابرياء، وهم يعرضون انفسهم للخطر الدائم".