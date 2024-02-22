"النشرة": قصف اسرائيلي استهدف اطراف راميا وعيتا الشعب وراشيا الفخار كفر حمام في مجدل زون

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "قصف مدفعي اسرائيلي استهدف اطراف بلدات راميا، عيتا الشعب، راشيا الفخار، كفر حمام ووادي حسن في مجدل زون، يترافق مع غارات وهمية نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي في اجواء مناطق عدة في الجنوب اللبناني".

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