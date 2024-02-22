شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" يطلق قوافل طبية مجانية وينفذ مبادرة شتاء دافئ بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، ثلاث فعاليات ضمت قافلتين طبيتين أولاهما في جميع التخصصات الطبية في قسم الهرم، والثانية في الطالبية والعمرانية، والثالثة تفعيل مبادرة شتاء دافئ بتوزيع بطاطين بالمجان في 4 مراكز بالمحافظة.

وتم تنفيذ القافلة الطبية الأولى بقسم الهرم، بحضور الدكتورة، مدير عام إدارة صحة الهرم، وذلك بدار مناسبات عائلة رميح بمنطقة كفر الجبل، وقد شملت القافلة تخصصات الرمد والنساء والتوليد والأمراض المزمنة وأشعة السونار، وقد شهدت إقبالا كبيرا من الأهالي للكشف وتلقي العلاج بالمجان، وذلك برعاية وتنفيذ محمد عبد الستار البطران، أمين الحزب بالهرم، وأمين التنظيم المستشار محمد كمال، ونصر أبو رميح الأمين المساعد .

وقد نظم الحزب القافلة الطبية الثانية بمشاركة أمانتي الطالبية والعمرانية وذلك بقاعة لافي بشارع خاتم المرسلين، وقد شملت القافلة عدد من التخصصات وهي الرمد والنساء والتوليد وأشعة السونار وتنظيم الأسرة والأمراض المتوطنة وقياس ضغط الدم وقياس السكر وتقديم الأدوية بالمجان للمرضى، وذلك بحضور ورعاية أمين القسم إبراهيم الشيمى، الأمناء المساعدين وأمين التنظيم، قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري.

كما دشن الحزب الفعالية الثالثة وهي مبادرة شتاء دافئ في مختلف مراكز و قرى المحافظة وقد بدأت في أمانات الطالبية والعمرانية والحوامدية والعياط وتستمر المبادرة في مراكز وقرى شمال وجنوب ووسط الجيزة، حيث تم تنفيذ المبادرة بتوزيع البطاطين على الأهالي في جو من المحبة حرصا على استمرارية التواجد مع المواطنين وتلبية لاحتياجات أهالينا الأكثر احتياجا من خلال طرق الأبواب وغيرها من الوسائل وصولاً لتحقيق دور الحزب في مشاركة الناس آلامهم وآمالهم .

وأكد النائب أحمد عاشور، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، أن حزب الشعب الجمهوري حريص علي التواجد بين الناس علي الأرض وتقديم الخدمات لأهالينا البسطاء وخصوصا المرضى وكبار السن، وتقديم كافة الدعم للمواطنين .

ومن جانبه قال المستشار أحمد حبيب، أن حزب الشعب الجمهوري يسير في خطوات سريعة متلاحقة ومنتظمة نحو تحقيق أولويات الشعب الصحية والغذائية في تلك الفترة تنفيذا لسياسات الحزب في التخفيف عن كاهل المواطنين، كما أن القوافل الطبية تسير بخطة زمنية ومكانية .