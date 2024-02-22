دريان بذكرى تأسيس السعودية: لا ننسى دورها بجمع القادة اللبنانيين الذي أثمر وقفًا للحرب الأهلية

أشار مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، في إطار تهنئته ملك السّعوديّة ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ وولي عهده الأمير ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​ والشّعب السّعودي، بذكرى تأسيس السّعوديّة، إلى أنّ "الإنجازات الّتي حقّقتها وتحقّقها القيادة الحكيمة والرّشيدة في ​السعودية​ منذ تأسيسها وحتّى يومنا هذا، لا تُعدّ ولا تُحصى، وفي مقدّمتها التّوسعة العملاقة للحرمين الشّريفين في ​مكة المكرمة​ والمدينة المنورة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الاقتصاديّة والإنمائيّة الّتي تشهدها السّعوديّة".

وأكّد أنّ "​لبنان​ لا ينسى دور السّعوديّة ومساندتها في احتضان القضايا العربيّة والإسلاميّة، وخاصّةً قضيّة ​فلسطين​ وشعبها وإقامة دولتها المستقلّة وعاصمتها القدس الشّريف"، لافتًا إلى أنّ "اللّبنانيّين جميعًا في ذاكرتهم السّعوديّة وقيادتها في احتضانها للأزمة اللّبنانيّة، وجمع القادة اللّبنانيّين على أرضها في مدينة الطائف، الّذي أثمر وقفًا للحرب الأهليّة، وإصدار وثيقة ​اتفاق الطائف​ الّتي أرست الخطوط العريضة لنهوض الدّولة ومؤسّساتها، بالتّعاون مع الأشقّاء العرب؛ لإنهاء الحرب العبثيّة وتكريس الوحدة الوطنيّة والعيش المشترك بين اللّبنانيّين".