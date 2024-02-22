اكد النائب علي خريس خلال مراسم تشييع الشهيدة الطفلة أمل الدر، والشهيدة خديجة سلمان، أننا "سنكون على أتم الإستعداد لمواجهة أي عدوان اسرائيلي تجاه لبنان والجنوب والأراضي المقدسة".
كما أشار إمام البلدة الشيخ جعفر رشيد الى ان "خيارنا هو الصواب في الدفاع عن فلسطين والقدس وكل شبر مظلوم في هذه الأرض"، مؤكداً أن "اسرائيل غدة سرطانية وهي الشر المطلق وأميركا الشيطان الأكبر".
وحضر التشيع النائب أشرف بيضون، وممثلين عن قيادة حركة أمل وحزب الله، ولفيف من العلماء ورجال الدين، وفعاليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية، وأهالي البلدة والقرى المجاورة.
كانت هذه تفاصيل خبر خريس: سنكون على أتم الإستعداد لمواجهة أي عدوان اسرائيلي تجاه لبنان والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.