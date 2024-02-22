خريس: سنكون على أتم الإستعداد لمواجهة أي عدوان اسرائيلي تجاه لبنان والجنوب

اكد النائب علي خريس خلال مراسم تشييع الشهيدة الطفلة أمل الدر، والشهيدة خديجة سلمان، أننا "سنكون على أتم الإستعداد لمواجهة أي عدوان اسرائيلي تجاه لبنان والجنوب والأراضي المقدسة".

كما أشار إمام البلدة الشيخ جعفر رشيد الى ان "خيارنا هو الصواب في الدفاع عن فلسطين والقدس وكل شبر مظلوم في هذه الأرض"، مؤكداً أن "اسرائيل غدة سرطانية وهي الشر المطلق وأميركا الشيطان الأكبر".

وحضر التشيع النائب أشرف بيضون، وممثلين عن قيادة حركة أمل وحزب الله، ولفيف من العلماء ورجال الدين، وفعاليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية، وأهالي البلدة والقرى المجاورة.