هاشم: صرخة المختارين من انعكاس ارتفاع رسوم المعاملات اليومية للناس هي صرخة حق

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم ان "صرخة المختارين من انعكاس ارتفاع رسوم المعاملات اليومية والضرورية للناس هي صرخة حق، ولا بد من اعادة النظر بها من خلال اقتراح قانون يخفف من بعض الاعباء على المواطن خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وهذا امر طبيعي ولا بد منه. ولطالما كانت تظهر الثغرات والسلبيات عند تطبيق القوانين وهذا ما تبين بعد اصدار الموازنة، وتبين ان هناك بعض المواد تحتاج الى تعديل خاصة ما يتعلق بأمور الناس الحياتية ومع تراكم الازمات الحياتية وعدم التمكن من معالجتها حتى اليوم".

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