رئيس البرلمان التركي: العالم يطالب بإيقاف إسرائيل عن ارتكاب جرائم في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن "العالم يطالب بإيقاف إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية عن علم وإرادة"، وذلك في كلمة له ألقاها خلال اجتماع الجمعية العامة للجمعية البرلمانية الآسيوية في أذربيجان، اليوم الخميس.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن قورتولموش أشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، ولكن "القضية مشتعلة منذ 1948، ومنذ 1967".

واعتبر أن "الجريمة الكبرى المستمرة ضد الإنسانية في غزة هي واحدة من أقسى الاختبارات في تاريخ البشرية"، معربا عن تمنياته "ألا تصمت المؤسسات الدولية عن هذا وعلى رأسها الجمعية البرلمانية الآسيوية".

وتطرق قورتولموش إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، مضيفا: "بدأ عهد جديد مع بدء مرحلة المحاكمة في محكمة العدل الدولية بلاهاي، ورغم أن بعض الحكومات التزمت الصمت إزاء المجزرة التي بلغت حد الإبادة الجماعية في غزة، إلا أن شعوب العالم لم تلتزم الصمت".

وأكد: "تطالب الإنسانية بإيقاف هذا الوحش، وهذه الآلية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية عن علم وإرادة، ولهذا الغرض فإننا ملزمون بمنع وقوع هذه الجريمة الكبيرة ضد الإنسانية في غزة".

وتابع أن "الوضع الناشئ مع القرار المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية يمثل فرصة جديدة، ونأمل أنه مع بدء المحاكمة في محكمة جرائم الحرب الدولية، ستتمكن الإنسانية من التخلص من هذا العار على الأقل".