شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الكشكى: انطلاق جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن انطلاق جلسات مناقشات المحور الاقتصادى الأسبوع المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفا أن الجلسات ستشهد حضور المتخصصين والخبراء في ذلك الشأن.

وأوضح جمال الكشكى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجلسات المتخصصة ستقتصر على المدعوين وأنها ستكون علانية لإذاعة نتائجها مباشرة، لافتا الى أن تلك الجلسات ستناقش القضايا التي تهم المواطن.

ولفت جمال الكشكى الى أنه سيتم مناقشة أولويات القضايا الراهنة التى تهم المواطن بشكل عام، والنقاشات تدور حول بعض التوصيات التى تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية حسبما اتفق مجلس الأمناء.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد ناقش ترتيبات المرحلة الثانية للحوار وبلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الحزم الاقتصادية والوصول لنتائج سريعة في أقصر وقت ممكن.