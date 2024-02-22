كلية الإعلام في الجامعة الأنطونية نظّمت مؤتمرًا عن الذكاء الإصطناعي بحضور المكاري

نظّمت كلّيّة الإعلام والتواصل في الجامعة الأنطونية في الحدت- بعبدا، وفي حضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري والنائبة الفرنسية أميليا لاكرافي، مؤتمرًا علميًّا حمل عنوان "التواصل، التعليم، والأخلاق في ظل الذكاء الاصطناعيّ".

وأثنى المكاري على "خطوة الجامعة الأنطونية التي أتاحت الفرصة لمناقشة موضوع العصر، الذكاء الإصطناعي"، وسأل "هل تجريد الثقافة الإعلامية من إنسانيتها يؤدي الى تضييق قطاع الإعلام من حيث القوى العاملة البشرية والحد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال؟".

وذكر أن "هذه التساؤلات لا تعني مطلقًا اننا ضد الذكاء الإصطناعي، ولا إننا نشرّع له كل المهن ونفتح كل الأبواب من ضوابط أو حذر، المسألة كلها تبدأ عن طريق التكيّف معه، من دون أن نتركه يستبيح كل شيئ ويحل محل العقل البشري والإبداع الفكري".

ورأى المكاري "ان ما بين chat gpt والميتافيرس والصناعة الروبوتيّة الهائلة الذكاء، لا بد للعقل الإعلامي أن يحافظ على دوره وإستقلاليته، فلا يذوب في صناعة آليّة لا تترك له هامش عقل وفكر وابداع".

بدوره، أشار رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال سغبيني أشار الى ان "الهدف اليوم تسليط الضوء على أهمية العلاقة بين التعليم والتواصل على مستوى المجتمع، وتعميق كل المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي الذي يطرح تساؤلات عدّة، فالذكاء الإصطناعي على أهميّته يطرح مخاطر كثيرة لها تأثير على الإنسان والمجتمع".

وتطرق الأب سغبيني الى "تأثيرات التكنولوجيا الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، على مستوى التعليم والتدريب والتربية، وللمشكلات الأخلاقية التي يطرحها التفاعل مع الذكاء الاصطناعي على مستوى المواطن والوطن والهوية".

وشدد على أنه "من المهم جدًا أن نتذكر أن القياس الحقيقي للتقدم هو كل ما يتعلق بالإنسان، ويجب فهم الذكاء الإصطناعي لأن استخدامه قد لا يكون بالضرورة مفيد للتنمية البشرية الشاملة"، مؤكداً أن "دور الجامعة الأنطونية سيكون في تعزيز التفكير النقدي، وتطوير قدرة التمييز لدى أساتذتها وطلابها في استخدام البيانات والمحتويات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، ومساعدتهم في استيعاب القيم الأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا".