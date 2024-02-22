بو صعب: فكرة فتح جبهة الحرب في غاية الخطورة والحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية

التقى نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​، في مكتبه في المجلس، النّواب ​أحمد الخير​، ​سجيع عطية​، ​محمد سليمان​ و​جهاد الصمد​ من كتلة "الاعتدال الوطني"، الّذين أطلعوه على المبادرة والحركة الّتي يجرونها في موضوع حلّ أزمة الشّغور الرّئاسي.

كما التقى كلًّا من سفيرة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ ساندرا دو وال ترافقها المسؤولة في مكتب الشّؤون السّياسيّة هانا سيفرين، سفيرة اليونان في لبنان دسبينا كوكولوبولو، سفير بلجيكا في لبنان كوين ڤيرڤاك، ونائب المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة والمنسّق المقيم ومنسّق الشّؤون الإنسانيّة عمران ريزا، حيث جرى الاطّلاع على نتائج سلسلة اللّقاءات الّتي عقدها بو صعب خلال زياراته الأخيرة إلى واشنطن وباريس ولندن. وتناول البحث أيضًا مجمل الأوضاع العامّة على السّاحة الدّاخليّة، بما فيها ملف الانتخاب الرئّاسي والتّطوّرات الأخيرة جرّاء الحرب على ​غزة​ والاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان.

في هذا الإطار، أشار بو صعب إلى أنّ "فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة، وأنّ الحلّ الوحيد هو بالطّرق الدّبلوماسيّة"، مشدّدًا على "أهميّة مواصلة بذل الجهود الدّبلوماسيّة للتّوصّل إلى حلّ لوقف الحرب، والانتقال من بعدها إلى المرحلة الّتي تلي وقف إطلاق النّار في لبنان، بما فيها ملف حلّ الخلاف على النّقاط الّتي تحفّظ لبنان عليها على الحدود البرية الجنوبية". وأكّد "ضرورة إيجاد حلّ لقضيّة النّازحين في لبنان".