انت الان تتابع خبر لشهر كامل.. المرور تعلن قطع طريق حيوي شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "سيتم قطع المجسر الرابط من صعدة الخط السريع محمد القاسم من جهة النواب وسيكون الطريق البديل مجسر الأمين باتجاه الخط السريع من قبل الشركة المنفذة لمشروع تطوير شارع القناة ولمدة ( ٣٠) يوما".

ودعت المديرية المواطنين المستخدمين للطريق الى "استخدام مجسر المعلمين او باتجاه المشتل والطرق البديلة الاخرى لتفادي الزخم المروري".