شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفي سالم: الصفقة الاستثمارية تمثل بارقة أمل في طريق الاقتصاد المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء اليوم على صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مضيفا أن هذه الموافقة تدلل على اقتراب بداية حدوث انفراجة في الأفق الاقتصادي المصري مع دخول استثمارات جديدة بالدولار واقتراب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما أشارت تصريحات مجلس الوزراء اليوم.

وقال سالم إن أزمة الفجوة الدولارية الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية وتوفر الدولار لإتمام صفقات الاستيراد وتوفير السلع الأساسية وتصحيح الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعره بالسوق الموازي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلي أهمية أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لانعاش النشاط الاقتصادي، منوها إلى أن دوران عجلة الإنتاج بالشكل الذي يعود على المواطن ايجابيا ويهدئ من عواصف ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وربما تكون تلك الموافقة اليوم هي أولى الخطوات في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن صفقات الحكومة مع المستثمرين في إطار التوجه العام للدولة نحو استغلال الأصول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.