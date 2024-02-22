شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: نجاح الحكومة فى أكبر صفقة استثمارية يعكس ثقة الأجانب باقتصاد مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مساعد رئيس التجمع في تصريح لـ"الخليج 365"، أن نجاح الحكومة في إتمام مثل هذه الاتفاقيات، سيجذب المزيد من الاستثمارات الأخرى، خاصة مع إنجاز الدولة لمشروعات البنية الأساسية اللازمة من طرق ومحطات كهرباء وغيرها، وسيؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في قدرة مصر على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، ويشير إلى أن ممكنات التعافي الاقتصادي متاحة، رغم ما يشهده العالم من ركود.
وقال " فؤاد " إن اتجاه الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من شأنه دفع مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 للأمام ، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة وضمان استقرار السوق المصرفية، والسيطرة على التضخم، وضبط أسعار السلع والخدمات.
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