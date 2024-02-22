شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد: الصفقة الاستثمارية برهان مؤكد على استقرار الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب المستقلين الجدد بالصفقة الاستثمارية التي أعلن عنها مجلس الوزراء باعتباره برهانا مؤكدا عن وجود استقرار سياسي وبيئة اقتصادية محفزة للاستثمار.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إن تحسن مستوى التصنيف الائتماني في مصر على مدار السنوات الماضية من أهم العوامل المحفزة لحذب الاستثمارت العربية والأجنبية، وهو الذي يعكس نجاح برامج الاقتصاد المصري في كسب ثقة الكيانات الاقتصادية الكبرى.

وأضاف عنانى أن الاقتصاد المصرى في حاجة إلى مزيد من مثل هذه الصفقات التى تنشط الاقتصاد المصري بمزايا مختلفة، وأهمها ضخ النقد الأجنبى الذى يحتاجه الاقتصاد المصري، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة وفتح أسواق عمل متعددة للشركات المصرية، مما سينعكس بالإيجاب على السوق المصرى.

وذكر أن الحكومة تحتاج إلى الإسراع لتنفيذ ما قررته من تنفيذ 100 إجراء محفز لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار، لتحقيق مزيد من الصفقات الاستثمارية العربية والأحنبية، مؤكدة أنه بالرغم من أن مصر في عام 22/23 كانت على قمة الدول الأفريقية الحاذبة للاستثمار في أفريقيا إلا أننا نطمع المزيد من الاستثمارات لتحقيق انتعاشة واعدة للاقتصاد المصرى.