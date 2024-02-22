شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: الصفقة الاستثمارية تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن نجاح الدولة المصرية في عقد صفقة استثمارية كبرى خطوة مهمة للغاية نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة المصرية، مؤكدا أن هذه الصفقة نتاج طبيعى للجهود التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، كما أنها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وقال "محسب" إن مصر عملت على تطوير البنية التحتية والتشريعية وتقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستكون بداية نحو جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة النظيفة، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات في هذا المجال، كذلك في مجال النقل واللوجستي.

وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثير مباشر على سوق النقد المصري، كما أنها ستساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سينعكس على أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتعميق للصناعة المصرية، مشددا على قدرة الاقتصاد المصرى فى تخطى التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة التي تمكنها من معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجهها، بفضل ما تمتلكه من مقومات ترتبط بالموقع الاستراتيجى، متوقعا أن يشهد السوق المصري انتعاشة اقتصادية في عدد من القطاعات التي تأثرت سلبا بالفوضي التي أصابت سوق الصرف.