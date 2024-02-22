شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: الصفقة الاستثمارية تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر
وقال "محسب" إن مصر عملت على تطوير البنية التحتية والتشريعية وتقديم حوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات ستكون بداية نحو جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة النظيفة، نظرا لما تمتلكه مصر من مقومات في هذا المجال، كذلك في مجال النقل واللوجستي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه الاستثمارات سيكون لها تأثير مباشر على سوق النقد المصري، كما أنها ستساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سينعكس على أسعار السلع والمنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وتعميق للصناعة المصرية، مشددا على قدرة الاقتصاد المصرى فى تخطى التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة التي تمكنها من معالجة كافة المشكلات والتحديات التي تواجهها، بفضل ما تمتلكه من مقومات ترتبط بالموقع الاستراتيجى، متوقعا أن يشهد السوق المصري انتعاشة اقتصادية في عدد من القطاعات التي تأثرت سلبا بالفوضي التي أصابت سوق الصرف.
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