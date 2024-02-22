شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر "الاستثمار" بالحوار الوطنى: نجاح الصفقة الاستثمارية بداية مهمة لكثير من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الصفقة الاستثمارية التى أعلن عنها مجلس الوزراء، بمثابة بشرى مهمة وبداية لكثير من المشروعات الضخمة التي تضح المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن جهود الدولة في جذب الاستثمار وما تم بذله من خلال الكثير من القرارات والتسهيل على أصحاب الأعمال ستحدث نقلة كبيرة، وأن مثل هذه المشروعات في رأس الحكمة أو البحر الأحمر وخلافه، ليست مجرد استثمار سياحي طبيعى وإنما مشروعات عالمية على أحدث طراز.

وأشار مقرر لجنة الاستثمار الخاص في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن تلك المشروعات ضمن إنشاء مدن الجيل الرابع واستخدام للطاقة الجديدة والمتجددة، كما أنه من ضمنها صناعات تكاملية مثل سياحة اليخوت، كما أنها تبرز التسويق الدولي والعالمي في وجود أكبر العلامات التجارية، لافتا إلى أنها سيكون لها مردود إيجابي على وصول الكثير من المستثمرين وتشجيع الصناع المصريين، وتبشر بفتح مزيد من فرص العمل وزيادة النقد الأجنبى، مؤكدا ثقته فى قدرة مصر تجاوز التحديات الراهنة بأفكار خارج الصندوق.