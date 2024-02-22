مصادر النشرة: مؤسسة الكهرباء ستلغي بدل التاهيل لكافة الاشتراكات والفواتير بالليرة والدولار من أيار المقبل

افادت مصادر لـ"النشرة" بان مؤسسة كهرباء لبنان ستبدأ بإصدار فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية والدولار ابتداء من شهر أيار المقبل، على ان تحتسب التعرفة والرسوم بحسب سعر الصرف الذي يحدده مصرف لبنان.

واوضحت المصادر بانه سيتم احتساب 25 سنتا اميركيا لكل 1 مبير قدرة اشتراك.

وبالنسبة للمحطات الخاصة، كان يحتسب بدل التاهيل 17.5 سنت اميركي لكل 1 kva (والذي كان يحتسب سابقا 200 ليرة لبنانية)، على ان يلغى في التعميم الجديد في الاول من ايار المقبل بدل التأهيل لكافة الاشتراكات.

كما انه سيحتسب بدل الاشتراك لمختلف اشتراكات المحطات الخاصة بـ60 سنت أميركي لكل 1 kva بعد ان كان يحتسب 1.05 دولار للاشتراكات الخاصة العادية، 0.7 دولار للاشتراكات العائدة لمحطات الامداد.