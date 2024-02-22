اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بان حكومة بنيامين نتانياهو تسببت لاسرائيل في كارثة هي الأكبر منذ المحرقة، وعلى عضوي مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي بني غانتس وغادي آيزنكوت تركها لرفع الشرعية عنها

كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: حكومة نتانياهو تسببت لنا في كارثة هي الأكبر منذ المحرقة وعلى غانتس وآيزنكوت تركها لرفع الشرعية عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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