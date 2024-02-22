الجيش: استمرار تنفيذ إجراءات منع التهريب والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرّية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرّيّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الشهر الحالي، محاولة تسلل نحو 600 سوري عند الحدود اللبنانية-السورية. كما عملت على إغلاق ثغرات حدودية تُستعمل لتهريب الأشخاص والممنوعات".

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