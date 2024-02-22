ضاهر: إضرابات القطاع العام جعلت البلد الذي يسير على رجلٍ واحدة ماليًا واقتصاديًا مشلولاً تماماً

أشار النائب ميشال ضاهر، الى أن "إضرابات القطاع العام جعلت البلد الذي يسير على رجلٍ واحدة ماليًا واقتصاديًا مشلولاً تماماً، لذلك كفى حلولاً ترقيعيّة مرحليّة، ولنذهب الى حلولٍ جذريّة تعيد تفعيل إنتاجيّة القطاع العام وتؤمّن للعاملين فيه كرامة العيش".
ورأى ضاهر، أن "الحلّ في ثلاث: الإصلاح، ثمّ الإصلاح، ثمّ الإصلاح وما عدا ذلك سيؤدي بنا إلى الانحلال التام وسقوط آخر ما تبقى من هيبة الدولة".
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