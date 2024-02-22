أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى والمنازل المدنية، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة ‌‎05:40‏ من عصر يوم الخميس 22-02-2024 مبنى يتحصن فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة والساعة ‌‎06:00 مبنى آخر يتحصن فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مبنيَين يتحصن فيهما جنود العدو في ‏مستعمرتي المنارة والمطلة بالأسلحة المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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