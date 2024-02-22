"حزب الله": استهدفنا ثكنتي كيلع ويوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‏اعتداءات الإسرائيلية في كفررمان

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى والمنازل المدنية وأخرها في كفررمان، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎07:10‏ من مساء يوم الخميس 22-02-2024 ثكنة كيلع ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابوها إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌والشريفة، ورداً على الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:00) من مساء يوم الخميس 22-02-2024 ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا".